Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянскому композитору и пианисту удается создавать удивительно красивую музыку, избегая всяких негативных коннотаций с самим словом «красота».

В отличие от других известных исполнителей, которые начинали с академической музыки и постепенно перешли на современные жанры, Фабрицио Патерлини делал все наоборот. В 90-е годы он выступал с итальянскими группами, играя поп, джаз и прогрессив-рок, но позже сделал выбор в пользу фортепиано, инструмента, который, по словам композитора, лучше всего выражает его внутренний мир. Критики ставят Фабрицио Патерлини в один ряд со знаменитым соотечественником Людовико Эйнауди, в числе других оказавших значительное влияние на авторский стиль музыканта — расслабляющий, успокаивающий и предельно лаконичный.

Еще в середине нулевых Фабрицио оставил страх прослыть излишне сентиментальным и склонным к пошлой иллюзорности идеального мира, рисуемого нью-эйдж-композиторами. Уже на своем дебютном альбоме “Viaggi in Aeromobile” в 2007 году он решительно раздвинул узкие рамки минимализма — ограниченный диапазон тональностей и гармоний. В середине следующего десятилетия, когда за спиной у композитора уже накопилось восемь номерных альбомов и десять лет успешной сольной карьеры, его сравнивают с именитыми современными классическими и кинокомпозиторами, называя то «итальянским Яном Тьерсеном», а то и вовсе – главным последователем Людовико Эйнауди. Сам Людовико лестно отзывается о творчестве Патерлини, отмечая то, как легко ему удается делать удивительно красивую музыку, избегая всяких негативных коннотаций с самим словом «красота». Одним из самых смелых проектов Фабрицио стал альбом “Winter Stories” 2018 года, который композитор записывал в прямом эфире в течение шести дней.

Фабрицио не скрывает своего главного секрета — композитор в резонансе, который сам он видит как эфирное облако, окружающее его композиции. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий.