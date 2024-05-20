Никлас Пашбург

На момент выхода первого альбома в 2018 году пианисту и музыкальному продюсеру Никласу Пашбургу было всего 23 года. Будучи вундеркиндом, в четыре года он начал играть на рояле, а в пять — брать уроки игры на фортепиано. Дебютным для парня стал сингл DAWN, своего рода аллюзия на пульсирующий звуками город. Парень вырос на музыке современных композиторов. Его кумирами в подростковом возрасте были такие музыканты как Нильс Фрам, Оулавюр Арналдс и Hauschka.

В своем творчестве Пашбург продолжает развивать их стиль и создает вдумчивые, тихие фортепианные пьесы, смешивая их с электронными текстурами. Их скромный минимализм отсылает к музыке Kiasmos и Bonobo. Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». При этом структуру треков он стремится заимствовать из поп-музыки и вдохновляется фолк-исполнителем Бон Ивером.

Пашбург — большой любитель единения с природой. Его пилотный лонгплей Oceanic был записан во время десятидневного путешествия на побережье Балтийского моря, в пляжном домике, в котором он проводил отпуски в детстве. Слушая постоянный поток волн и вдыхая морской бриз, немец стремился, чтобы музыка отражала уникальное пространство, в котором она была создана. В результате у Никласа вышла меланхоличная ода водной стихии и одна из самых красивых записей 2018 года на стыке неоклассики, эмбиента и электронной музыки. Органические звуки моря и собственных шагов он смешал с акустическими инструментами вроде смычкового фортепиано и аккордеоном, а также с саундом синтезаторов и басового барабана. Сопродюсированием и сведением альбома занимался Гийс ван Клостер, который ранее работал с Юпом Бевингом и Томом Траго. Второй альбом написан композитором уже по мотивам путешествия на Шпицберген, один из самых густо населенных арктических островов на полпути между Норвегией и Северным полюсом, покрытого снегом и льдом глубокого синего цвета.