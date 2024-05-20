Арво Пярт – один из самых значимых музыкантов XX века. Живая легенда, культовый композитор для нескольких поколений, выдающийся мыслитель и философ от мира музыки. На протяжении долгой творческой карьеры Пярт склонялся к разным музыкальным течениям, идеологиям, но до конца не разделил ни одно из них. Ближе всего он был к минимализму, но его минимализм – это не аскетичные арт-манифесты американских или немецких композиторов. В музыке Арво Пярта много духовного, человеческого. Оттого ее называют сакральным минимализмом.

Иногда в отношении творчества эстонского композитора критики применяют термины вроде «новая простота» или «новая благозвучная музыка». «Простой» в музыке Арво Пярта принято считать гармонию, которая опирается на трезвучие, мягкие призвуки и ритм, построенный на паттернах, словно из мира современного техно. Сам композитор всегда был сторонником придуманного им же стиля tintinnabuli, что в переводе с эстонского означает «колокольчики». Арво Пярт в шутку называл это звучание «сознательным возвращением к бедности». Tintinnabuli – минимализм, с чутким вниманием к природе каждого отдельного интервала и звука.

Еще до переезда в Берлин в 80-х годах он увлекался церковной и средневековой музыкой. Это стало одной из тем общения Пярта с его другом, советским режиссером Андреем Тарковским. Позже композитор посвятил его памяти альбом “Arbos” (1987). Много лет спустя судьба свела маэстро с главным последователем Тарковского – Андреем Звягинцевым. Арво Пярт написал музыку к его фильму «Изгнание». В качестве кинокомпозитора он также сотрудничал с Франсуа Озоном и Паоло Соррентино. Шурин Арво Пярта, режиссер Дориан Супин, снял о нем серию из четырех документальных фильмов, выходивших на протяжении 25 лет.