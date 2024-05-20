Американец Джон Оттман — настоящий мастер на все руки и один из самых востребованных профессионалов в мире кино. За свою карьеру он успел побывать режиссером и продюсером, а также одновременно делал монтаж и музыку для многих фильмов, в числе которых «Люди Икс 2» и «Операция „Валькирия“». Как композитор Джон написал более 50 работ для художественных и документальных фильмов, хорошо зарекомендовав себя в жанрах хоррора и боевика.

В 2019 году Оттман впервые стал обладателем премии «Оскар», но не как композитор, а в номинации «Лучший монтаж». Статуэтка досталась ему за работу над хитовым байопиком Брайана Сингера о группе Queen «Богемская рапсодия». Еще две премии «Сатурн» американцу принесли саундтреки для фильмов «Подозрительные лица» и «Возвращение Супермена». А начиналось все с записи на кассеты авторских радиопьес, в которых он собственным голосом озвучивал разных персонажей. Позже Джон превратил гараж своих родителей в киностудию. А поступив в школу кино и телевидения, познакомился с режиссером Брайаном Сингером, который в будущем стал его постоянным соратником. Уже на первый фильм Сингера «Публичный доступ» Отмман был приглашен в качестве монтажера и композитора. Обе эти функции Брайан доверил ему и в следующем своем фильме — «Подозрительные лица». Монтаж фильма Джон сделал, сидя в гостинице, с помощью контроллера Steinbeck и склеечного пресса. А для записи саундтрека впервые привлек полный оркестр. Картина была высоко оценена критиками, благодаря чему Оттман получил две награды от BAFTA и «Сатурн» — за монтаж и саундтрек.

Другой заметной работой композитора стала музыка к фильму «Фантастическая четверка» и его продолжению, в которой он использовал хор, барабаны, церковные колокола, рожки и многое другое. Мощную эксцентричную партитуру Оттмана для этого фильма исполнил Голливудский симфонический оркестр. Несмотря на то, что Джон прекрасно справляется с саундтреками для супергеройских блокбастеров, он держится в стороне от тени великого корифея этого жанра Джона Уильямса и старается не заниматься подражанием. Оттман давно и прочно занял место в списке лучших мировых кинокомпозиторов, но в каждой новой работе он продолжает экспериментировать и нащупывать свой фирменный стиль.