Синестезия — удивительный феномен, своего рода расстройство, при котором раздражение одной сенсорной системы ведет к непроизвольному отклику в другой системе. Синестеты видят музыку. В их восприятии звук — это еще и световые пятна, которые возникают перед глазами сами собой. Некоторым композиторам удается обернуть этот редкий симптом себе на пользу. Оттого их музыку можно пощупать, она физически осязаема. Она другая.

Самый известный синестет — фронтмен группы Radiohead Том Йорк. Среди композиторов первым на ум приходит талантливый американец Дастин О’Хэллоран, пианист-самоучка, чье расстройство — помеха для серьезных занятий музыкой: изучения композиции, репетиций, совершенствования техники игры. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения — у него действительно дар от Бога. Пьесы О’Хэллорана звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино.

Его самая удачная работа — альбом “Lumiere” (2011). Над ним он работал вместе с Питером Бродериком, Адамом Уилци и Йоханном Йоханнссоном, автором великолепного саундтрека в фильму «Прибытие». О’Хэллоран и сам все чаще работает над музыкой для кино. Среди самых заметных его работ — саундтреки для исторической драмы Софии Копполы «Мария-Антуанетта» и мелодрамы Дрейка Доремуса «Как сумасшедший». Композитор также является участником популярного дуэта A Winged Victory for the Sullen вместе с Адамом Уилци (Adam Wiltzie).