Как и многие выдающиеся композиторы, Майкл Найман раскрыл свой музыкальный талант еще в детстве. Мальчику повезло — он был родом из зажиточной, интеллигентной семьи. Родители сразу нашли преподавателя, одного из лучших в Лондоне. С раннего детства и вплоть до 17 лет с талантливым юношей занимались 11 разных частных педагогов. Этой базы ему показалось мало. В 21 год, после нескольких лет сочинения собственных произведений, Найман понял, что пока рано заявлять о себе как о состоявшемся композиторе, забросил занятия музыкой и подошел к вопросу с другой стороны — стал музыкальным критиком. Новое занятие увлекло Майкла. Из обычного обозревателя для периодической газеты он дорос до серьезного публициста. В 70-х Найман даже выпустил собственную книгу — исследование творчества Джона Кейджа.

Именно в то время Найман увлекся минимализмом. За пианино он снова сел лишь в 32 года. Композитору-дебютанту говорили, что в этом возрасте уже поздно начинать серьезную карьеру. Но на сей раз он был уверен в себе. Знал, что теперь-то подготовился как следует. Прорыв Наймана случился после начала совместной работы с режиссером Питером Гринуэем, с которыми они были знакомы с юных лет. Найман написал музыку ко многим фильмам enfant terrible европейского кино и снискал славу изобретательного, смелого композитора. В 90-е британца было не остановить. Музыка к балету, кино, собственная опера, создание камерного оркестра имени себя. Майкл Найман попробовал в академической музыке все и уже в нулевых вышел далеко за ее рамки. В его послужном списке множество концептуальных арт-проектов, сотрудничество с поп- и рок-музыкантами, включая Дэймона Албарном из Gorillaz и Blur.