Томас Ньюман — наглядный пример ложности известного стереотипа о том, что «природа на детях отдыхает». Казалось бы, сын одного из самых именитых кинокомпозиторов Голливуда его классической эпохи не может стать успешным кинокомпозитором. Но на счету Томаса Ньюмана четырнадцать номинаций на премию «Оскар», четыре премии BAFTA, шесть «Грэмми» и одна статуэтка «Эмми». А главное — любовь миллионов зрителей к его музыке для фильмов «Запах женщины», «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «Белый олеандр», «Зеленая миля», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и многих других. Конечно, до своего отца, Альфреда Ньюмана, ему пока еще далеко, но и времени в его распоряжении вполне достаточно.

В 90-е Ньюман достаточно быстро добился статуса востребованного композитора в киноиндустрии. Музыка к «Красоте по-американски» стала практически каноном в подходе к саундтрекам: фейерверк красок и настроений, своеобразие инструментовки (с обилием перкуссионных) придали фильму дополнительное измерение и сыграли важную роль в иконографичности ряда сцен из фильма. Нестандартный выбор инструментов и импрессионистический метод Ньюмана ясно проглядывают и в саундтреке к «Зеленой миле» с его намеками на традиционную музыку Южных штатов на фоне атмосферных струнных, и даже в музыке к анимационным фильмам нулевых «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».

Есть в дискографии Ньюмана и саундтреки без ярких отличительных признаков его стиля, вроде нестандартных для европейского слуха ладов. К таковым относятся саундтреки к нашумевшим фильмам бондианы «Скайфолл» и «Спектр», а также к драмам «Дорога перемен», «Железная леди», «Спасти мистера Бэнкса» и «Шпионский мост». В них Ньюман демонстрирует свою способность писать музыку по тем жанровым законам, которые делают голливудский фильм классикой своей эпохи, — как в свое время показал его отец Альфред.