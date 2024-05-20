Дэвид Невью

Однажды в эфире Pandora Radio ведущий назвал Дэвида Невью «Дейвом Мэтьюсом неоклассики». Композитор, услышав такое сравнение, громко рассмеялся. С музыкой известного блюзмена у американского пианиста мало общего, а вот сами их карьеры во много схожи. Как и Дэйв Мэтьюс, Невью очень популярен в Америке, где он собрал множество номинаций и премий, но в то же время практически неизвестен за пределами страны. Причина тому – сам стиль музыки, в котором работает Дэвид. Его бесчисленные альбомы фортепианных произведений – это не постклассика в привычном для европейца понимании. Невью пишет куда более компромиссную, понятную массовому слушателю инструментальную музыку с элементами нью-эйджа и арт-рока – стилей, которые в Европе принято считать устаревшими и даже пошлыми.

Среди своих творческих ориентиров Дэвид называет не только Шопена и Гершвина, но и рок-героев прошлых лет: Pink Floyd, Rush, Kansas, Supertramp, Jethro Tull. Произведения Дэвида Невью часто ругают за излишнюю сентиментальность, барочность, пышность и простоту формы. Но, вместе с тем, стоит признать, Дэвид – академически грамотный, фундаментальный композитор и сильный мелодист. Его ранние работы, в частности, дебютный альбом “The Tower”, примечательны тем, что были написаны как саундтреки к романам и рассказам самого же Дэвида.