Харука Накамура – японский композитор и саунд-продюсер «второй волны». Он начал карьеру в середине нулевых, когда все уже хорошо понимали, что современная японская музыка заслуживает повышенного внимания. Харука быстро подписал контракт с авторитетным европейским Kitchen Label и запустил два проекта: сольный, в рамках которого выпустил несколько прекрасных альбомов, и позднее, в 2010 году, фри-джаз-квинтет Piano Ensemble. Кроме того, композитор сотрудничает со сторонними музыкантами, в числе которых Янис Кранч и Аоки Хаято, и выступает продюсером популярных японских исполнителей типа Миу Сакамото и Миюки Хатакеямы. Звучание Накамура – это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. Хрупкая, красивая музыка, словно из волшебной музыкальной шкатулки. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты.