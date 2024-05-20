Такахиро Кидо и Юки Мурата — крепкий союз и в жизни, и в творчестве. Словно Инь и Ян, музыканты дополняют друг друга, образуя единое целое. В то время как Юки покоряет изящной игрой на рояле, ее супруг Такахиро вплетает в канву классического звучания электронные семплы и дирижирует происходящим на сцене. Стиль пары отличается минимализмом, легкостью, утонченной подачей материала, равновесием академических традиций прошлого с изменчивым настоящим. Японский неоклассический дуэт вернется в Россию со специальной новогодней программой из своих лучших и новых произведений в сопровождении струнных.

Юки Мурата начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Его величество случай сыграл важную роль в карьере артистки. Значительный импульс ее карьере дало знакомство с мультиинструменталистом Такахиро Кидо. Пианистка из японского города Айзувакаматсу была поражена широтой музыкального кругозора коллеги и без раздумий согласилась примкнуть к его группе Anoice в 2004 году.

Кидо, пребывающий в постоянном поиске новых концепций, увидел в Юки верного соратника, разделяющего большую часть его идей. Мурата приняла участие в работе еще нескольких параллельных проектов Такахиро, среди которых RiLF, films, cru, mizu amane. Кроме прочего, Юки и Кидо – великолепный концертирующий дуэт, объединяющий на сцене фортепиано и электронные эффекты. Японская пианистка не забывает и о сольном творчестве. К середине 2010-х она успела выпустить три альбома – “Films”, “Home” и “Gift”. Узнаваемый почерк Юки – короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок.