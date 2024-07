Загадочная Исландия. Сказочная страна. И столь же удивительными являются представители ее музыкального сообщества, которые через звуки раскрывают миру красоту и гармонию своей родины. Коллектив múm давно стал олицетворением этой скандинавской страны, так же как певица Björk и группа Sigur Rós. Их музыка — завораживающая, тонкая экспериментальная смесь интеллигентной шумовой электроники, полной гаммы всевозможных духовых, клавишных, струнных инструментов и отголосков потусторонних миров с обволакивающим, мягким вокалом. Живые выступления исландцев издавна славятся хрупкой меланхолией, диковинными инструментами, уютными беседами с залом и причудливыми пантомимами.

Múm основали в 1997 году мультиинструменталисты Гуннар Тинес, Орвар Смарасон и сестры-близняшки Гида и Кристин Валтисдоттир. Студийный дебют Yesterday Was Dramatic - Today Is OK увидел в 1999 году, но широкую известность группе принес второй альбом Finally We Are No One (2002), после выхода которого критики сразу причислили ее к живым классикам фолктроники. После коллектив выпустил еще три успешных полноформатных диска — Summer Make Good (2004), Go Go Smear the Poison Ivy (2007), Sing Along to Songs You Don't Know (2009) — и внезапно исчез с радаров.

Спустя четыре года múm вернулись на большую сцену с претерпевшим серьезные изменения звучанием и в обновленном составе. Одной пасторальной фолктроникой круг интересов группы уже явно не ограничивался — новые múm освоили территорию трип-хопа, дрим-попа и IDM. Важным шагом в карьере стал релиз архивных ауттейков Early Birds (2012) и последняя на сегодняшний день студийная работа Smilewound (2013), изданная помимо прочего на аудиокассетах и включающая бонус-трек, записанный совместно с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг.

Помимо авторских произведений múm плотно работают с представителями киноиндустрии и пишут удачные ремиксы для таких музыкантов, как Goldfrapp, Sigur Rós и Эмилиана Торрини. На счету камерного ансамбля саундтреки к художественным фильмам исландских режиссеров, документальному кино, детской театральной постановке Blái hnötturinn («Голубая планета»). Один из свежих релизов — лайв-альбом Menschen am Sonntag («Люди в воскресенье») (2018), который является живой фиксацией саундтрека к одноименной классике немого кинематографа 1930 года, исполненного группой на одном из концертов в Берлине. В 2019 году увидело свет юбилейное переиздание культового релиза Yesterday Was Dramatic - Today Is OK. Помимо ремастеренных композиций в него вошли новые версии некоторых хитов в прочтении таких мэтров неоклассики, как Kronos Quartet и Hauschka.