Чего только не придумаешь в вечной погоне за восторженным изумлением зрителя. Композитор-минималист из Вермонта Нико Мьюли решился на смелый проект. Вместе с французским парфюмером Кристофом Людамелем он создал первую в мире ароматическую оперу. На это Ника вдохновили малоизвестные трактаты Вагнера, где тот первым описал идею gesamtkunstwerk – оперы, объединяющей поэзию, визуальное искусство и разного рода эффекты, одновременно воздействующие на все органы чувств. В том числе, на обоняние. Его ароматическая опера имела оглушительный успех, но это лишь один из эпизодов невероятной карьеры американского композитора.

Преданный последователь Филипа Гласса, Нико Мьюли быстро осуществил свою мечту и в свои неполные 30 лет уже работал вместе с маэстро. Тот познакомил Нико с Бьорк. Исландской певице Мьюли помог с аранжировками, а позже по ее протекции работал с Anthony & the Johnsons и группой Grizzly Bear. Сложно понять, когда Нико все успевает. Еще до 40 лет он успел сочинить полсотни классических произведений, знаменитую оперу “Two Boys”, сочинения для хоров, ансамблей, оркестров, саундтреки для кино, десятки аранжировок для поп-артистов (от группы Mew до Usher), музыку для танцевальных постановок и театра. Особенно успешной стала “Sentences” о жизни великого математика Алан Тьюринга.