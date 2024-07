Тревор Моррис получил мировое признание за музыку к сериалам «Викинги», «Тюдоры», «Борджиа», «Фирма» и «Кастлвания», художественным фильмам «Падение Лондона», «Падение Олимпа», «Война Богов: Бессмертные», «Адмирал», «У холмов есть глаза», «13-й район: Кирпичные особняки». Он также написал написал музыкальное сопровождение для нескольких видеоигр, среди которых SimCity Societies, Army of Two, Need for Speed: Carbon, Dragon Age: Inquisition, Command & Conquer 3: Tiberium Wars и Command & Conquer 3: Kane's Wrath (оба в соавторстве со Стивом Яблонски). В общей сложности портфолио канадского композитора состоит из более чем ста работ для кино, телевидения и видеоигр. Прежде всего его ценят за стилистически изобретательный и универсальный подход к созданию саундтреков.

В детстве Тревор Моррис посещал школу искусств Святой Марии, где учился игре на скрипке и пел в хоре. В 13 лет юноша создал свое первое серьезное произведение — выпускную работу по случаю визита Папы Иоанна Павла II в Канаду. Успешно завершив программу индустрии музыкальных искусств в престижном Колледже Феншоу, будущий композитор переехал в Торонто и начал писать на заказ музыку для телевидения и рекламы. А в 1999 году перебрался в Лос-Анджелес, где сотрудничал с многими выдающимися композиторами, такие как Джеймс Ньютон Ховард и Дэнни Эфлман, присоединился к команде Remote Control Productions Ханса Циммера, а в конце концов основал собственный продюсерский центр.

С тех пор многие известные продюсеры и шоураннеры, среди которых Джерри Брукхаймер, Тони и Ридли Скотты, Антуан Фукуа, регулярно приглашают Тревора создавать музыкальное сопровождение для своих проектов. Особое место в череде успешных коллабораций занимает лидер группы Wardruna Эйнар Селвик, с которым Моррис работал над саундтреком к историческому сериалу «Викинги». Композитор является лауреатом престижной премии «Эмми» за лучшую музыкальную тему для вступительных титров — к сериалу «Тюдоры» Майкла Хёрста в 2007 году и к сериалу «Борджиа» Нила Джордана в 2011 году. Кроме того, он был трижды номинирован на «Эмми» — за выдающийся оригинальный саундтрек к мини-сериалу «Столпы Земли» Тони и Ридли Скоттов в 2011 году и сериалу «Борджиа» Нила Джордана в 2012 и 2013 годах.