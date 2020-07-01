Эннио Морриконе — один из самых известных и влиятельных композиторов за всю историю кинематографа. Написав за 70-летнюю карьеру более 500 саундтреков, он успел поработать с величайшими кинорежиссерами, от Бертолуччи и Торнаторе до Альмодовара и Тарантино. Славу и мировое признание ему принесли работы в «спагетти-вестернах» его бывшего одноклассника Серджио Леоне, самая коммерчески успешная из которых — саундтрек к фильму «Однажды на Диком Западе», разошедшийся в количестве десяти миллионов копий по всему миру. Именно в этих фильмах Морриконе впервые продемонстрировал свой неповторимый стиль, во многом изменивший историю киномузыки: необычное сочетание инструментов и немузыкальных звуков, неожиданные композиционные решения, контрастные текстуры и резкие ритмические скачки.

На уникальный стиль Морриконе повлияло множество факторов. Одаренный композитор начал сочинять в возрасте еще шести лет, в двенадцать поступил в консерваторию по классу трубы, а затем и композиции. В 1940–50-е Морриконе играл в джазовых ансамблях, работал аранжировщиком, а позже поучаствовал в авангардной группе композиторов G.I.N.C, практиковавшей радикальную свободную импровизацию. Работы Морриконе к классическим картинам Леоне 1960–70-х годов являются настолько неотъемлемой частью фильмов, что режиссер часто проигрывал музыку во время съемок (а сцены продолжались так долго, сколько того требовала музыка). Ограниченность бюджета продиктовала уникальный инструментальный состав, ставший фирменным знаком Морриконе: вместо оркестровых групп инструментов — электрогитары, барабанные установки, губные гармошки, свист и пистолетные выстрелы.

Несмотря на статус «крестного отца киномузыки» свой единственный «Оскар» Морриконе получил сравнительно недавно — за музыку к постмодернистскому вестерну «Отвратительная восьмерка» (2015) Квентина Тарантино, который использовал сочинения Морриконе во многих своих фильмах, но лишь однажды смог уговорить его написать оригинальный саундтрек. Помимо канонических саундтреков, прославивших композитора («Однажды в Америке», «Миссия», «Профессионал», «Двадцатый век» и др.), в наследии Морриконе есть и инструментальная камерная музыка, электронная музыка (к фильму «Нечто» 1982 года) и даже поп-хиты («Here's to You» в исполнении Джоан Баэз).