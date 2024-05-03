Когда в 2008 году EMI Music взялся переиздать гигантский бэк-каталог Вима Мертенса для локального рынка, один из представителей лейбла сказал: «Без Вима музыки, которую мы сегодня называем современная классика, в Бельгии могло бы и не быть». И это действительно так. Всю свою карьеру композитор из Неерпельта вел негласный диалог с минималистами, пожалуй, лучшей в мире американской школы. Играл их произведения для радио и выпустил книгу "American Minimal Music" (1980) – доскональное исследование истории и социокультурных аспектов минимализма. Изучив вопрос, Вим понял: настало время действовать.

Первый же релиз – шок и сенсация. Пластинка называлась "The Sound of Pinball Machines" (Звук автоматов для игры в пинбол). Вокруг недоуменно пожимали плечами, но сам он понимал – это лишь маленький фрагмент той огромной музыкальной картины, что ему предстоит написать. Вим Мертенс сочинил немыслимое количество музыки. Его наследие можно разделить на несколько направлений. В первую очередь, сольные фортепианные работы, музыка для ансамблей - то, что сделало Мертенса коммерчески успешным, понятным массовому слушателю. За ними следуют циклы экспериментальных произведений в духе минимализма. И, наконец, вокальные произведения. Обладатель фактурного высокого тенора, Вим Мертенс поет под аккомпанемент хора или оркестра на выдуманном им самим языке. Перформанс, в котором гениальность граничит с безумием.

Бельгийский неоклассик написал много музыки для театра и кино. Известность композитору принесла работа с режиссером Питером Гринуэем, столь же самобытным, как и сам Мертенс. Всего композитор выпустил более 50 альбомов и саундтреков, среди которых можно встретить как авангард, так и простые для восприятия записи в стиле нью-эйдж.