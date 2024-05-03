Любомир Мельник признан одним из самых быстрых пианистов в мировой музыке, способным сыграть каждой рукой 19,5 нот в секунду и со скоростью 13-14 нот музицировать целый час напролет. Но рекорды – не самоцель для исполнителя. Они лишь следствие его уникального стиля игры, который сам Мельник называет «непрерывной музыкой». Многие критики скептически относятся к идеям композитора и их растущей популярности в мире. Они считают, что за эффектностью техники он скрывает банальность и прямолинейность своих произведений: это всего лишь череда идущих друг за другом арпеджио.

Любомиру Мельнику есть чем возразить. Он говорит, что «непрерывная музыка – это голос фортепиано». По мнению композитора, его особая манера игры раскрывает красоту инструмента, в то время, как другие композиторы думают исключительно о красоте композиции. Единственным своим «духовным соратником» Любомир Мельник считает композитора Ференца Листа — одного из самых выдающихся музыкальных новаторов XIX века. Он резко высказывается о коллегах, которые дистанцируются от идей «непрерывной музыки»: «Разница между ними и мной, как разница между самолетиком с пропеллером и джетом. Многие композиторы просто не могут признать, что кто-то вроде меня делает на сцене нечто феноменальное, что сами они никогда не смогут сделать».

Любомир Мельник родился в украинской семье диссидентов в Мюнхене. Позже его семья переехала в Канаду, где он прожил большую часть жизни. За свою более чем 40-летнюю карьеру композитор выпустил свыше 20 альбомов, но настоящее признание получил только после выхода "Corollaries" в 2013 году. Он часто выступает в сплитах с Нильсом Фрамом, Питером Бродериком и другими своими более молодыми коллегами.