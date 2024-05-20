Лавиния Мейер — вундеркинд и выдающаяся арфистка своего поколения. Будучи новатором и одним из самых виртуозных исполнителей нашего времени, девушка стремится расширить неисчерпаемые возможности своего инструмента. Ее искреннее, ангельское звучание очаровывает. Ее манера игра удивительна и гармонична, в ней чувствуется настоящая поэзия. В России Лавиния Мейер сыграет собственные сочинения и инструментальные аранжировки лучших произведений Ludovico Einaudi, Yann Tiersen, Olafur Arnalds, Nils Frahm и Philip Glass для арфы.

Лавиния Мейер начала играть на арфе в возрасте девяти лет и уже в 14 выступала с симфоническими оркестрами. С отличием окончив Утрехтскую и Амстердамскую консерватории в начале нулевых, девушка активно гастролировала по Европе. Сегодня география гастролей арфистки охватывает престижные залы в разных уголках мира, от Карнеги-Холла в Нью-Йорке до Берлинской филармонии и Сеульского центра искусств. Помимо исполнения традиционного репертуара для арфы и неоклассики, Мейер также экспериментирует с электроникой, музыкой для театра, джазом, авангардом. За выдающиеся профессиональные достижения Лавиния в 2009 году была удостоена Dutch Music Prize, высшей награды королевства Нидерланды в области классической музыки.

В дискографии Лавинии семь успешных альбомов, среди которых особое место занимают «Passagio» (2013), «Voyage» (2015) и «The Glass Effect» (2017), выпущенный по случаю 80-летия Филипа Гласса. В них вошли авторские вариации ключевых произведений Нильса Фрама, Людовико Эйнауди, Яна Тирсена и Оулавюра Арналдса. Специально для Мейер известный голландский композитор JacobTV переписал свою сюиту «Cities» для арфы и бумбокса. Скандальная пьеса о бедных слоях нью-йоркского населения с семплами разговоров женщин с криминальным прошлым вызвала небывалый ажиотаж и горячие дебаты о праве артиста исполнять такую музыку на арфе, традиционно считающейся ангельским инструментом. В 2015 году запись совместного выступления Лавинии с бандонеонистом Карелом Краайенхофом была высоко отмечена критиками.