Дарио Марианелли — итальянский композитор, пианист и дирижер, автор саундтреков к таким голливудским кинолентам, как «Ешь, молись, люби», «Паддингтон 2», «Джен Эйр», «V – значит Вендетта», «Трансформеры». За музыку к фильму «Искупление» в 2008 году он был награжден премиями «Оскар» и «Золотой глобус» и дважды становился номинантом на «Оскар» за саундтреки к драмам «Гордость и предубеждение» и «Анна Каренина».

Марианелли обладает серьезным музыкальным образованием. Помимо изучения фортепиано и композиции, он работал композитором в аспирантуре знаменитой Гилдхоллской музыкальной школы и три года был аспирантом Национальной школы кино и телевидения в Лондоне. Набравшись опыта в сочинении музыки для скромных театральных постановок и концертов, Дарио в полной готовности подошел к работе в Голливуде. Первым крупным проектом для него стала романтическая драма «Гордость и предубеждение». Музыка итальянского композитора к экранизации Джо Райта по роману Джейн Остин была вдохновлена ранним творчеством Бетховена и сильно впечатлила режиссера. Впоследствии Марианелли написал саундтреки для многих его картин: «Искупление», «Солист», «Анна Каренина» и «Темные времена». Еще одной бесспорной удачей в его карьере стал фильм Терри Гиллиама «Братья Гримм». Музыка Дарио получилась атмосферной и безупречно приспособленной к быстрому темпу повествования и многослойному сюжету.

Авторские партитуры итальянца исполняются симфоническими оркестрами Квинсленда и Лондона, а также Лондонским филармоническим оркестром. Кроме того, он написал музыку для Royal Shakespeare Company, вокальные произведения для камерного хора BBC Singers и аранжировки для целого ряда балетов. Будучи большим любителем классической музыки, Марианелли порой использует инструменты, чуждые западной культуре: индийский ситар или свисток и рожок, на которых он учился играть еще в детстве.