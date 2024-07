Первые шаги в освоении сочинительского искусства он начал делать в музыкальной академии, где обучался джазовому дирижированию. В 2011 году Марцин написал первые коммерческие авторские композиции к игре «Ведьмак 2: Убийцы королей». А репутацию в профессиональной среде заработал благодаря мастерскому саунд-дизайну мистического хоррора The Vanishing of Ethan Carter. Тонкая звукорежиссерская работа Пшибыловича дополняет здесь завораживающую атмосферу и управляет эмоциями игрока, появляясь в определенных локациях. К примеру, когда игрок попадает в шахту, то слышит шумы погибших шахтеров, турбин или текущей воды. The Vanishing of Ethan Carter принесла Марцину две номинации на премии – от Independent Games Festival и Annual Game Music Awards за выдающиеся достижения в звуковом дизайне.

Марцин Пшибылович известен в первую очередь как музыкальный руководитель и ведущий композитор серии игр The Witcher («Ведьмак») и Cyberpunk 2077, а также как звукорежиссер игры The Vanishing of Ethan Carter. Вместе с тем он написал музыку к популярному польскому сериалу «Корона королей» и еще дюжины кинопроектов.

Наибольшую популярность Марцин приобрел после сотрудничества с компанией CD Projekt RED. Серия игр компании-разработчика The Witcher по романам писателя Анджея Сапковского стала особенно судьбоносной для польского композитора. Музыку к третьей части — The Witcher 3: Wild Hunt — он создавал вместе с соавтором Николаем Строинским. Дуэт композиторов взял за основу народную музыку из разных широт — Восточной Европы, Ирландии, Шотландии и стран Скандинавии, — также черпал вдохновение в фольклорных персонажах. Некоторые произведения для игры исполнила польская фолк-группа Percival, которая играет на древних экзотических инструментах. В записи саундтрека к «Ведьмаку» Пшибылович использовал некоторые из них — византийскую лиру, лютню, давул, гусли и средневековые флейты. Музыка композитора к игре Cyberpunk 2077 (2020), напротив, вышла очень футуристичной. Действие разворачивается в будущем, поэтому в игровом окружении есть разные устройства, которые воспроизводят музыку — медиаплееры, бумбоксы и другие. Таким образом, в арсенале Марцина появилось гораздо больше источников звука, которые органично сочетаются с миром игры.