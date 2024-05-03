Жюльен Маршал

Каждый сознательный композитор, возвышаясь над багажом собственных творческих достижений, задает себе один и тот же вопрос: «А какова моя роль в музыке? Что полезного я делаю для ее развития и движения вперед?». Пока одни ищут собственное особое звучание, отдельную узкую нишу, где их никто не потревожит, другие, жертвуя самобытностью, связывают через музыку разные эпохи. К последним можно отнести французского композитора, пианиста и звукорежиссера Жюльена Маршала. Он, прежде всего, выдающийся компилятор. Гармонические прогрессии Баха и грацию этюдов Шопена уроженец Бордо Маршал легко совмещает с минимализмом Эрика Сати, звуковыми решениями Макса Рихтера и современной электроникой в духе Boards of Canada.

Жюльен активно сотрудничает с электронными продюсерами, в том числе в составе проектов Lissom (с Эдом Туллеттом) и Slumb (с Senbeï). Его треки часто ремикшируют, в его дискографии много коллабораций с артистами немецкой техно-сцены вроде Robot Koch. Он своего рода проводник между классической музыкой и современной. Номерные альбомы Маршала более сдержаны и эстетически выверены. В рамках альбомных концепций середины 2010-х под общим названием Insight француз часто заимствует поздние работы эстонского минималиста Арво Пярта. Важная особенность его произведений лежит в области звуковой инженерии. Работая в студии, Жюльен расставляет микрофоны намеренно близко к пианино, стараясь передать на записи «вселенную инструмента». В его фортепианных этюдах можно расслышать скрип педали, деревянного паркета под инструментом, дыхание человека и тихий бой пианинных молоточков.