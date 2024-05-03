Клинт Мэнселл за последние 20 лет записал музыку почти к 40 фильмам – сплошь блокбастеры для мирового проката. Но творческий взлет британского композитора пришелся на самое начало его карьеры. В 1999 году он получил предложение от режиссера Даррена Аронофски поработать над музыкой к его будущей малобюджетной арт-хаусной картине «Реквием по мечте». Клинт не мог отказать. Ведь еще год назад именно Даррен первым поверил в него, бывшего вокалиста и гитариста малоизвестной рок-группы, как в состоятельного композитора. Так Мэнселл дебютировал в новом для себя амплуа, сочинив несколько произведений для дебютной же картины Аронофски – психологического триллера «Пи». Фильм остался незамеченным и только годы спустя обрел статус культового.

Со второй попытки и режиссер, и композитор попали в цель. «Реквием по мечте» стал главным фильмом для целого поколения, а Мэнселл написал для картины одну из самых популярных мелодий десятелития. В исполнении американцев Kronos Quartet заглавная композиция фильма "Lux Aeterna" вмиг обрела статус классики современности. Критики заходились в восторге: «Пробирает насквозь», «Сердце замирает», «Будоражаще!», «Гениально!». Клинт Мэнселл, большой поклонник мрачной электроники, группы Nine Inch Nails, минимализма и трип-хопа, перенес свое патентованное, исполненное драматизма звучание в картины многих других режиссеров. Но так и не смог приблизиться к головокружительному успеху своей ранней работы.