В 1973 году скрипач Дэвид Харрингтон услышал произведение «Черные ангелы» Джорджа Крамба, которое произвело на него ошеломляющий эффект. Музыкальное высказывание на тему войны во Вьетнаме и, вместе с тем, странный эксперимент, в котором сошлись электроника, художественная декламация, эксперименты со звуками. В тот момент Дэвид, до сих пор игравший классику в разных оркестрах, вдруг понял, что музыка может и должна быть приключением. Этим приключением впоследствии стала вся его жизнь.

Немногим позже Харрингтон основал струнный ансамбль Kronos Quartet, участников которого объединяла тяга к неизведанному. В те годы они и представить себе не могли, насколько успешной окажется их затея в будущем. Спустя 40 лет с небольшим Kronos Quartet – одна из самых влиятельных групп в мире постклассики и минимализма. В послужном списке коллектива более 900 работ – авторское прочтение произведений самых разных композиторов новой и новейшей классической музыки. На протяжении долгой карьеры Kronos Quartet постоянно пересматривают саму функцию струнного ансамбля, его роль и место на классической сцене. Постоянно меняясь и эволюционируя, они проложили путь для нескольких поколений музыкантов, работающих в близком им жанре.

Kronos Quartet привлекали к работе над своими произведениями многие выдающиеся композиторы: «отец минимализма» Терри Райли, Филип Гласс, Стив Райх, Клинт Мэнселл. Работая с последним, американский коллектив добился большого коммерческого успеха. Kronos Quartet исполнили композиции Мэнселла для всемирно известных саундтреков к фильмам «Реквием по мечте» и «Фонтан» режиссера Даррена Аронофски.