Алекс Козоболис никогда не учился в музыкальной школе, не мог даже мечтать о консерватории, частных педагогах или наставниках. Более того, юноша долгое время вообще не подозревал, что имеет склонность к сочинению музыки. Пианист-самоучка, открывший для себя инструмент во время работы в благотворительном центре при церкви на Юге Лондона, по ночам, после рабочей смены садился за старый, потертый инструмент и просто играл первое, что приходило в голову. После долгих ночей практик Алекс нащупал собственный творческий почерк — необычайно красивые, трогательные, небрежно сыгранные короткие зарисовки на пианино, в которых опытный слушатель сразу рассмотрел природный композиторский талант Алекса.

Свои первые релизы британец выпустил в 2010 году. К середине десятилетия в дискографии композитора накопилось несколько знаковых работ, среди которых сольник Alex Kozobolis (2016) и мини-альбом-посвящение гениальному джазовому пианисту Телониусу Монку. Со временем Алекс стал все чаще экспериментировать с электронным звучанием и включать в релизы ремиксы других продюсеров на его треки. Электроника Козоболиса завораживает, напоминая одновременно темный лоу-фай Burial и зловеще размеренный эмбиент Aphex Twin. Во время своих выступлений Алекс экспериментирует с техникой live looping, позволяющей наслаивать и повторять по кругу звуковые дорожки в реальном времени. По словам композитора, эта технология способна изменить мир классики, превратив одного музыканта в целый оркестр.