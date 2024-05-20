Такахиро Кидо и Юки Мурата — крепкий союз и в жизни, и в творчестве. Словно Инь и Ян, музыканты дополняют друг друга, образуя единое целое. В то время как Юки покоряет изящной игрой на рояле, ее супруг Такахиро вплетает в канву классического звучания электронные семплы и дирижирует происходящим на сцене. Стиль пары отличается минимализмом, легкостью, утонченной подачей материала, равновесием академических традиций прошлого с изменчивым настоящим. Японский неоклассический дуэт вернется в Россию со специальной новогодней программой из своих лучших и новых произведений в сопровождении струнных.

Классические роуд-муви учат нас: иногда путь – это и есть цель. В музыке подобное встречается часто, когда истинным смыслом творчества становится поиск новых форм и звуков. В бесконечном поиске, как в родной стихии, живет и японский музыкант Такахиро Кидо.

После переезда из Осаки в Токио он быстро нашел «братьев по разуму» и в 2004 году основал свою первую и главную группу – Anoice. На ее базе со временем возникло бесчисленное множество других коллективов: RiLF, films, mokyow, cru. А еще сольные проекты – самого Кидо и его верной соратницы, пианистки Юки Мурата. И если Anoice исполняют «темную» неоклассику, построк, эмбиент, то в рамках других проектов Такахиро пишет музыку для кино, экспериментирует с электроникой, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами.

Кидо – импрессионист по духу. Импульс к сочинению композиции он ищет в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Оттого большая часть его произведений получает вполне конкретные названия. Там, где у других «Дух времени», «Сон природы» и «Свет изнутри», Такахиро рисует живые образы: «Птица на ветке», «Аккуратный пациент», «Снежный ландшафт», «Нежная луна», «Дождливый день». Удивительно, насколько оригинально и точно он подбирает предметам, явлениям и эмоциям соответствующие звуки. Неслучайно в последние годы японский композитор – один из самых востребованных саунд-дизайнеров в мире рекламного бизнеса, где список его музыкальных работ уже перевалил за сотню.