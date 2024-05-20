Отрицая любые попытки использования аудиоаппаратуры и синтезированного звука, Игорь Хабаров является строгим адептом акустики и выжимает максимум возможностей из концертного рояля. Благодаря образованию инженера и математическому складу ума он выработал собственный творческий подход, основанный на синергии точных закономерностей музыкальной гармонии и свободного полета композиторской мысли. Игорь Хабаров впервые представит широкой публике свой новый альбом «Changing Colors», посвященный временам года.

В детстве Игорь учился играть не по нотам, а по циферным раскладкам. В юности экстерном окончил музыкальную школу, где уже на уроках импровизировал и позволял себе вольно интерпретировать шедевры великих классиков. Получив инженерное образование, Хабаров окончательно понял, как цифры и сухие математические формулы переводить на язык музыки. Инженерная мысль заставляет искать его новые звуки, отходить от классической игры, иногда увлекаться «препарированием» пианино. В 2015 году у пианиста вышел первый авторский мини-альбом «Be», благодаря которому он познакомился и сыграл в Москве с известным американским мультиинструменталистом Питером Бродериком. Конец 2010-х у Игоря выдался чрезвычайно насыщенным — в 2018-м артист разделил сцену в российских турах с немецким композитором Мартином Кольштедтом и итальянцем Алессандро Мартире, а спустя год выпустил долгожданный студийный дебют на лейбле «Неоклассика».

Новый альбом, получивший название «Changing Colors», посвящен временам года по образцу сезонных циклов Вивальди или Чайковского. Над пластинкой автор работал пять лет. Настроение альбома зависит от времени года — начинается с позитивных и легких весенних мелодий, плавно перетекает в энергичное лето и через тоскливую осень приводит к зимним метелям. В целом названия пьес связаны с личной ассоциацией Игоря с конкретным месяцем, но есть и исключения. К примеру, самая тяжелая на альбоме композиция «Crash» написана в ноябре 2015 года в память о погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, но по настроению и музыкальному ряду он намеренно поместил ее на место августа.