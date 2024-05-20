В 60-х годах в кинотеатрах Польши все еще можно было встретить таперов – музыкантов, озвучивающих картину прямо во время сеанса. Как правило, это были пианисты, но иногда встречались и скрипачи. Одним из них был дедушка Яна Качмарека. В детстве будущий композитор пробирался в зал и завороженно наблюдал за тем, как оживает действие на экране во время игры музыкантов. Музыка и кино – эти эмоции глубоко отпечатались в его душе и во многом предопределили будущее.

Спустя 40 лет Ян Качмарек получил премию “Оскар” за лучший саундтрек к фильму “Волшебная страна”. Музыка к театру и кино – важная часть долгой музыкальной карьеры композитора. Уроженец маленького польского городка Конин, Ян еще в конце 80-х переехал в Лос-Анджелес. Голливуд нуждался в таких специалистах. Качмарек работал усердно и много, брался за совершенно разные проекты: от музыки к трогательной драме “Хатико” до малоизвестных арт-хаусных лент польских режиссеров. «Композитор в кино должен быть эрудитом и психотерапевтом», – любил повторять Качмарек.

В нулевых Ян вышел на пик творческой формы и значительно расширил арсенал своих возможностей. Он самостоятельно поставил три мультимедийных спектакля и сам же написал к ним симфонические композиции. В тот же период польский композитор начал работу над проектом, на который у него ушло почти восемь лет. Мировая премьера постановки “Универса – открытая опера” состоялась в 2014 году на рыночной площади в Кракове. Классифицировать музыку Яна Качмарека непросто. В своих произведениях он опирается на композиторов эпохи импрессионизма и романтизма, любит патетику, драматизм и размах. Ему вполне под силу писать симфонии на 200 музыкантов.