Йохан Йоханнссон был фундаментален и создавал свои звуковые ландшафты с точностью математика. Природу каждого звука исландец понимал на уровне инженера-физика. Положение каждой ноты разбирал и анализировал как заправский теоретик музыки, чуждый импульсам и порывам творца. Каждое произведение Йоханнссона – монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. Его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» (2014) был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и удостоен премии «Золотой Глобус». На следующий день после вручения с багажом из десяти сольных альбомов и рядом смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet, Йохан Йоханнссон, наконец, проснулся знаменитым.

С предложениями о сотрудничестве на композитора вышли агенты многих голливудских режиссеров, но он выбрал лишь одного из них, причем на годы вперед. И не прогадал. Тандем Йоханнссона-композитора и канадского режиссера Дени Вильнева стал новым словом в голливудском кино, его «благородным, человеческим лицом». В качестве разминки – проходной боевик «Убийцы». Сразу после – фантастическия утопия «Прибытие», поразившая воображение зрителя. Остроумный триллер о прибытии на Землю инопланетного разума Йоханнссон обернул в звуки неземного свойства. Песни голубых китов, гулкий эмбиент, дроун, глитчи, шумы. Саундтрек к «Прибытию» стал отдельным большим культурным событием, а уже через год пара Вильнев-Йоханнссон вышла в высшую лигу Голливуда. Вместе они поработали над киберпанк-драмой «Бегущий по Лезвию: 2049», однако музыка исландца так и не вошла в фильм. На пике славы Йохан выпустил свой лучший альбом авторской музыки — пластинку Orphee (2016) на лейбле Deutsche Grammophon, концептуальное полотно по мотивам древнегреческих мифов об Орфее.