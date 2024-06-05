Его сбалансированный микс из актуальной электроники, симфонической музыки и хора для Hitman: Contracts получил звание лучшей оригинальной музыки года на BAFTA Games Awards в 2005 году и награду от G.A.N.G. Awards. Кроме того, музыка Кюда к Hitman: Blood Money попала в номинацию MTV Video Music Awards в категории «Лучшая партитура для видеоигры». Всего Йеспер сочинил пять не похожих друг на друга саундтреков к играм из серии Hitman. Один из них, для Hitman 2: Silent Assassin, он записал совместно с Будапештским симфоническим оркестром, состоящим из более чем 100 музыкантов. В работе для Hitman: Codename 47 Кюд задействовал целый ряд этнических инструментов, а саундтрек к Hitman: Contracts получился самым электронным в списке.

Йеспер Кюд — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его дебют состоялся в 19 лет, а в 26 он открыл звукозаписывающую студию Nano Studios в Нью-Йорке. Кюд маневрирует между оркестровой, акустической и электронной музыкой. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. На его счету более 50 саундтреков к компьютерным играм, включая серии Hitman, Assassin’s Creed, Borderlands, State of Decay. За композиции к Freedom Fighters, записанные при участии Хора Венгерского Радио, Йеспер был номинирован на премии Billboard Digital Entertainment Awards и G.A.N.G (Game Audio Network Guild) Awards.

Словно в противовес последнему в портфолио композитора — музыка для экшена Darksiders II, который стал первой в его карьере работой, созданной без помощи цифровых технологий. Конструированию музыкального мира франшизы Assassin’s Creed Йеспер посвятил не меньше трех лет. За саундтрек ко второй части игры он получил две статуэтки – от G.A.N.G. Awards и Hollywood Music in Media Awards. Композициям Кюда для Assassin’s Creed характерны особый мистицизм и кинематографичность в сочетании с аурой ближневосточного фолка, монотонным потусторонним пением и энергичной перкуссией.