Работы Джереми для компьютерных игр не раз были отмечены престижными премиями. Саундтрек к «Гарри Поттеру и Тайной комнате» сделал его обладателем награды BAFTA Games Awards, а ролевая игра Icewind Dale принесла две статуэтки от премий IGN и GameSpot соответственно. Самой титулованной в карьере американца стала пятая часть игры The Elder Scrolls V: Skyrim — его музыка получила четыре номинации на различные премии и награды от Game Audio Network Guild, The British Classic FM и ASCAP. А саундтрек к предыдущей части The Elder Scrolls IV: Oblivion был назван лучшим в 2006 году по версии официального журнала xBox и MTV Video Music Awards.

Американский композитор Джереми Соул считается родоначальником жанра оркестровой музыки в компьютерных играх. Уже в 12 лет он одновременно обучался музыке у преподавателей и практиковался в игре на пианино и скрипке. В том же возрасте, будучи любителем видеоигр, Джереми заметил отсутствие в них оркестровых аранжировок. Он тут же принялся исправлять этот изъян, как только стал композитором и попал в гейм-индустрию. Первой игрой, для которой Соул попробовал создать оркестровое звучание, стала стратегия Total Annihilation. Ее успех сделал востребованным и самого композитора. В 2000 году он основал собственную музыкальную компанию Soule Media, которая затем сменила название на Artistry Entertainment.

Произведения Соула отличаются масштабностью и напоминают музыку к дорогим фильмам. Его кумир в композиторском цеху — голливудский классик киномузыки Джон Уильямс. Партитуры Джереми часто исполняют вживую на концертах с оркестрами. К примеру, музыка композитора из игр «Гарри Поттер и Тайная комната» и The Elder Scrolls III: Morrowind была исполнена на концертах серии Symphonic Game Music. А композиции из того же The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls IV: Oblivion прозвучали на большой сцене в международной серии концертов Play! Video Game Symphony. Также в 2016 году в театре Palladium в Лондоне прошел оркестровый концерт музыки Соула для игры The Elder Scrolls V: Skyrim.