Hyggelig — квинтет из Нижнего Новгорода, исполняющий вокально-инструментальные композиции на русском и английском языках на стыке между неоклассикой и камерной поп-музыкой. Название коллектива буквально означает уют, тепло и доброжелательную атмосферу — все эти элементы музыканты стараются воплощать в своем творчестве. Добрые, меланхоличные композиции о дружбе, любви, жизни и смерти то уносят слушателя к соленым и монументальным фьордам, то погружают в атмосферу дружеского теплого вечера.

Коллектив основали в 2011 году Даниил Альшевский и Виталий Матвеев. Первый релиз «I’ve Never Seen Before» (2012) из пяти треков был записан в четыре руки: Виталий Матвеев играл на гитаре, басу, контрабасе и саксофоне, Даниил — на клавишах, вокале и барабанах. Спустя полгода после того, как Виталий уехал жить в Польшу, его место занял давний друг и коллега по другим музыкальным проектам Роман Белоглазов, с которым Даниил играл раннюю программу Hyggelig и свои произведения комнатного проекта «82-75». В 2013 году группа обретает полнозвучный состав, кроме того, к коллективу присоединяется скрипачка Люба Кузнецова. В последующие годы ритм-секция полностью меняется и обретает окончательный вид в лице бас-гитариста Владимира Соколова, а также ударника и перкуссиониста Михаила Скрябина. Группа выступала в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге, объездила с туром Россию и Китай.

Спустя некоторое время музыканты решили переключиться с электрического состава и английского репертуара на акустику и русский. Переосмыслив старый материал, сегодня Hyggelig предпочитают акустический камерный поп с элементами неоклассики и других жанров, не привязываясь к конкретным стилистическим рамкам. Ключевой идеей проекта его участники называют мысль, что все человеческие жизненные истории — хорошие и плохие — могут быть отражены в музыке и чувственно донесены до тех, кто эти истории не переживал.