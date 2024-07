Композитор, пианист и… писатель Люк Говард — главная звезда современной неоклассической сцены Зеленого континента. Будучи признанной звездой у себя на родине, музыкант из Мельбурна большую часть времени проводит в Старом Свете. Стартом его собственной карьеры считается создание Luke Howard Trio в 2010 году, хотя фортепианные партии и произведения на заказ для других исполнителей он начал создавать еще на заре нулевых. В 2011 году Люк по предложению своего приятеля, джазового бас-гитариста Яноса Брюнеля, отправился в роуд-трип по Северной Европе. В дороге музыканты записали совместный альбом. А спустя два года Люк, вдохновленный близкой его музыке природой Норвегии вернулся в Осло, чтобы записать там второй альбом для Luke Howard Trio.

Дальнейшие события развивались динамично. Музыку Люка отметила известная радиоведущая станции BBC Radio 6 Мэри Энн Хоббс. Композитору из Австралии предложил контракт статусный британский лейбл Mercury KX, издающий таких музыкантов, как Оулавюр Арналдс и Соломон Грей. Результатом их сотрудничества стали два сольных альбома: Two Places (2016) и Sun, Cloud (2017). Изысканные, хрупкие, атмосферные эмбиент-ландшафты, в которых, как в тумане, утопают размеренные мелодии на пианино, короткие фразы трубы и контрабаса. Сольные работы Люка Говарда можно сравнить с культовым совместным альбомом The Pearl (1981) пионеров эмбиента Харольда Бадда и Брайана Ино.

Благодаря Mercury KX Люк Говард стал популярным в Европе, где дает большую часть концертов. После череды номерных альбомов и коллабораций Говард ушел в поле экспериментов. В 2017 году он взялся за аудиовизуальный проект, посвященный работам пионера цветной фотографии Уильяма Эгглстона. В 2019 Люк выпустил обласканный критиками альбом The Sand That Ate The Sea.