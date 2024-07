Американский композитор и дирижер Джеймс Хорнер родился в 1953 году в семье известного голливудского художника-постановщика, лауреата премии «Оскар» Хэрри Хорнера. Джеймс с пяти лет обучался игре на фортепиано и скрипке, посещал Королевский музыкальный колледж в Лондоне, а затем продолжил свое музыкальное образование в США. После окончания обучения и защиты докторской диссертации он читал лекции по теории музыки в Калифорнийском Университете, но довольно быстро оставил преподавательскую деятельность и погрузился в мир кинематографа.

С первых киноработ Хорнер зарекомендовал себя как талантливый композитор, но настоящий прорыв произошел в 1982 году, когда Николас Мейер предложил ему написать саундтрек к фильму «Звёздный путь 2: Гнев Хана». Благодаря этому сотрудничеству Джеймс стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых кинокомпозиторов Голливуда. На счету Хорнера более ста саундтреков, среди которых музыка к фильмам «Джуманджи», «Игры разума», «Троя», «Апокалипсис», «Храброе сердце». Стиль Хорнера узнаваем — в его эпичных музыкальных работах часто используются хоровые элементы и кельтские мотивы.

В 1998 году Джеймс Хорнер стал обладателем двух наград «Оскар» за музыку к фильму «Титаник». А песня My Heart Will Go On, написанная для фильма в соавторстве с Уиллом Дженнингсом, получила три премии «Грэмми» и две премии «Золотой глобус». Саундтрек к этому грандиозному фильму-катастрофе Джеймса Кэмерона стал самым продаваемым оркестровым саундтреком всех времен. Через десять лет Хорнер написал музыку к еще одному блокбастеру Кэмерона — рекордсмену по кассовым сборам во всем мире, фильму «Аватар». В 2014 году Ливерпульский филармонический оркестр под управлением Василия Петренко исполнил двойной концерт для скрипки и виолончели, написанный Хорнером. В следующем году, который стал последним в жизни композитора, состоялась премьера еще одного его оркестрового произведения в знаменитом Королевском фестивальном зале.