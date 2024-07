Дэвид Холмс — кинокомпозитор, музыкант и диджей из Северной Ирландии. Журнал Entertainment Weekly включил Дэвида в Топ-100 самых креативных людей в сфере развлечений, а в 2009 году он возглавил список «50 лучших музыкантов Ирландии» по версии газеты The Irish Times. В умении написать стильный, бодрый, наполненный иронией и духом авантюризма саундтрек Холмсу нет равных. Как правило, его зовут на помощь тогда, когда режиссерам нужно нечто более самобытное, чем тяжеловесные симфонические оркестровки. Не исключено, что на его эклектичный композиторский почерк повлиял опыт диджеинга. В 80-90-х вместе с другом он ежемесячно устраивал вечеринки в Белфасте. В числе их посетителей были такие именитые артисты как The Chemical Brothers и Orbital.

Первый успех Дэвиду принес трек DeNiro, в котором был использован семпл темы Эннио Морриконе из фильма «Однажды в Америке». В 1995 году он представил дебютный альбом This Film’s Crap Let’s Slash the Seats, который был тепло принят критиками. Едва ли не каждая из песен на альбоме была лицензирована для фильмов и трейлеров. Второй лонгплей Холмса Let’s Get Killed вышел более экспериментальным. Гуляя по улицам Нью-Йорка, он записывал на диктофон разговоры людей. Замешав раствор из этих документальных записей, техно, драм-н-бейса, блюза и латиноамериканского джаза, ирландец создал штучный эстетский альбом.

В скором времени актер Дэнни ДеВито пригласил Холмса написать музыку к фильму Стивена Содерберга «Вне поля зрения». А потом и сам Содерберг — для работы над саундтреком к «Одиннадцати друзьям Оушена» и последующим фильмам серии. Сегодня в послужном списке композитора более 20 работ для кино и сериалов. С течением времени стиль Холмса эволюционировал в сторону более глубокого, вдумчивого звучания. Подтверждение тому первоклассная работа для сериала «Маньяк», где он искусно дополнил блуждания героев в глубинах собственного подсознания мрачным, протяжным синтезаторным гулом и минорными скрипками.