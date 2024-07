С ранних лет музыка была частью повседневной жизни Дэвида Хикена. Его мать преподавала в Королевской академии музыки в Лондоне, а отец был известным певцом. Мальчику не исполнилось и четырех, когда он впервые сел за фортепиано, начал штудировать литературу по теории музыки, а чуть позже освоил кларнет и орган. Он часто оставался после уроков в местной библиотеке, где скрупулезно изучал записи великих композиторов. Такое рвение к знаниям было щедро вознаграждено.

Еще будучи подростком, выпускник престижной школы-пансиона Стоу и стипендиат Консерватории Пибоди в Балтиморе дал ряд сольных концертов в Соборе Святого Павла, Вестминстерском соборе, Виндзорском замке, а уже в 19 лет подписал свой первый контракт с лейблом President Records, на котором вышел его студийный дебют «The Final Toccata». Переезд в США в начале 90-х послужил для Хикена мощным толчком к профессиональному росту. С горящими глазами музыкант исследовал новые области: освоил синтезаторы, все стадии процесса звукозаписи, искусство импровизации, пробовал себя в джазе и блюзе, работал органистом, хормейстером, музыкальным директором в церквях.

Широкую известность пианисту принесла трилогия «Angels» (2007), «Goddess» (2007), «Faeries» (2008). В 2016-м Дэвид Хикен записал сборник нежных, романтических баллад «Stories Of You» и экспрессивный, драматичный «The Art of Piano», а спустя год увидели свет «Portrait Of A Pianist» и «Momentum» — автобиографические работы, в которых музыкант предстает разносторонним, техничным исполнителем, с первых аккордов способным заставить слушателя переживать яркие моменты жизни. Десятый юбилейный студийный релиз Дэвида получил название «Transitions» и демонстрирует многогранность его композиторского гения и исполнительского мастерства. Настоящим же шедевром пианизма Хикена считается сборник «Carols of Christmas» 2013 года, в котором британец заново открывает современникам классический рождественский репертуар.