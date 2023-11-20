Стен Эрланд Эрмундстад

Стен Эрмундстад — один из самых загадочных и таинственных композиторов-неоклассиков. Он редко концертирует, практически не дает интервью, избегает сотрудничества с другими артистами и отказывается от коммерческих предложений для рекламы, кино и телевидения. Его музыка, словно оголенный нерв — трогательная, пронзительная и порой бесконечно грустная. Стен усиливает эффект от своих и без того душещипательных мелодий оригинальным принципом обработки звуки. На его записях пианино будто «воет»: звук запирает, плывет, искажается. Складывается ощущение, будто слушаешь раритетную запись 30-40-х годов.

Стен Эрмундстад знает толк в обработке звука. Он экспериментирует с электроникой и работает в жанре soundscape, где почти заканчивается музыка и начинается концептуальный саунд-дизайн. На немногочисленных живых выступлениях композитор из Осло любит импровизировать. В его репертуаре не только собственные произведения, но и малоизвестные норвежские народные песни в инструментальной интерпретации. Новаторский, необычный саунд Эрмундстада привлек внимание лейбла Deutsche Grammophon, который всегда находится в поиске новых идей в области академической музыки. Именно здесь вышел самый впечатляющий альбом Стена под названием Mountains (2016).