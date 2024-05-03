Практически у каждой страны мира есть свой народный музыкальный инструмент, через который можно понять генетический код целой нации, ее характер, историю. Чаще всего это щипковый инструмент. В России — гусли, в Греции — арфа, на Украине — бандура, в Индии — ситар, в Японии — кото. Говорят, в мерном, созерцательном переборе струн есть особенная глубина и свойственная лишь мудрецам неспешность. Кото, легендарный музыкальный инструмент родом из Страны восходящего солнца, был придумал еще в VII веке. Во многом благодаря многовековой традиции игры на нем японская музыка сегодня имеет свое патентованное звучание. Долгие интервалы, внимание к природе каждого отдельного звука, воздушные мелодии, взвешенность. Вот те качества, что выделяют японскую неоклассику, электронную музыку, эмбиент.

В семье Даиго Ханада на кото играли несколько поколений, его мать и бабушка были известными исполнителями. Даиго в каждом интервью благодарит их за привитую в раннем возрасте любовь к музыке. Впрочем, мальчик выбрал несколько иной путь. В юности он брал уроки игры на пианино у известного музыканта из Токио Акико Такахаши, а достигнув совершеннолетия, перебрался в Берлин. Даиго пишет легкие, полуимпровизационные зарисовки на пианино с едва заметной электронной обработкой. В его музыке органично сочетаются фирменная японская игривость (резкие смены такта, быстрые переливы на высоких нотах) и патентованная европейская меланхолия (гулкий эмбиент, протяжные партии виолончели и аллюзии на романтиков, таких как Людовико Эйнауди и Ян Тирсен). Сам Даиго Ханада любимым композитором называет Нильса Фрама. В его послужном списке несколько вариаций на произведения известного немца. Дебютный альбом артиста Ichiru вышел в 2017 году, за которым в 2019-м последовал второй — Ouka.