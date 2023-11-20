В итальянской прессе Стефано Гуццетти называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. В 2017 году он написал саундтрек для показа модного дома в Палермо, постановкой которого занимался оскароносный режиссер Джузеппе Торнаторе. После чего в апреле 2018 года Стефано выступил на событии D&G в Публичной библиотеке Нью-Йорка.

Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Композитор в шутку отмечает, что тягу к традиционализму сегодня, в эпоху бесконечных экспериментов с электроникой и другими жанрами, уже вполне можно назвать авангардом. Он сам ограничивается заходом лишь на две смежные территории — нью-эйджа и field recordings. Посвящая свои произведения отдельным местам и событиям, Гуццетти иногда использует реальные звуки. Это своего рода код, зашифрованные послания внутри пьесы.

В данный момент Стефано — один из самых успешных и популярных композиторов-неоклассиков во всем мире. На стриминг-платформах у его релизов более 40 миллионов прослушиваний. Невероятный успех, помноженный на высокую продуктивность. Свой первый альбом Гуццетти представил в 2014 году и с тех пор успел выпустить уже более десяти релизов. Среди них выделятся дилогия Piano Book и альбом Japanese Notebook, вдохновленный графической новеллой итальянского художника Igort. Этот альбом стал саундтреком к документальному фильму Доменико Дистило о путешествии Igort в Японию. Возможно, именно поэтому в Токио Гуццетти не менее популярен, чем на родине в Италии. В столице страны Восходящего солнца Стефано выступал уже несколько раз в сопровождении камерного оркестра.