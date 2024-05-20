Кривая творческого пути Евгения Гринько из подмосковного Жуковского схожа с маршрутом его ровесника из Исландии Оулавюра Арналдса. Последний начинал карьеру в хардкор-панк-группе, прежде, чем стать всемирно известным композитором-неоклассиком. Гринько же ранее играл в авант-рок-группе «Солнцецветы» и даже успел съездить в тур с Дамо Сузуки из культовой краут-рок-группы Can.

Свои первые инструментальные композиции Евгений долго не решался показывать аудитории, считал их вторичными, слишком простыми. Но по настоянию друга все же выложил. Первым – любительское видео к номеру “Valse”, который к удивлению музыканта стал невероятно популярным в Азербайджане и Турции.

В Турции Евгений Гринько быстро стал звездой неоклассики: тур по стране, тысячные залы в крупных городах. Так карьера музыканта сама повернула в новом неожиданном русле. С тех пор композитор выпустил альбом “Ice for Aureliano Buendia”, сведенный на Abbey Road, мини-альбом “Тише Воды” и видео “Graying Pt 1 & 2”, удостоенное приза на итальянском фестивале CinemaDaMare. В произведениях Гринько можно услышать целый ряд приглашенных музыкантов и широкий набор инструментов, от тромбона до аккордеона. Музыка российского композитора звучит в фильмах «Обитаемый остров», «Generation П» и даже в артхаусном турецком кино. Его легкие, ненавязчивые, слегка драматичные композиции трогают без слов и никого не оставляют равнодушным. В творчестве молодой композитор последовательно придерживается нарочитой простоты, в которой, вопреки первому обманчивому впечатлению, бурлит водоворот эмоций.