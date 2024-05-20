Питер Грегсон — один из ведущих виолончелистов и композиторов Великобритании, выпускник Королевской академии музыки. Первой его крупной авторской работой в кино стал саундтрек к «Версальскому роману», который принес Грегсону две номинации на премии Public Choice Award и World Soundtrack Award. До этого Питер много работал со студией Remote Control Productions Ханса Циммера как сольный виолончелист в многочисленных фильмах и телепроектах.

На своих сольных концертах он исполняет произведения таких композиторов как Стив Райх, Джоби Тэлбот, Говард Гудолл, Макс Рихтер и Йохан Йоханнссон. С последними двумя он записал мини-альбом. В 2012 году британский композитор Габриэль Прокофьев, внук Сергея Прокофьева, написал сюиту для девяти виолончелей, которую Грегсон мастерски сыграл с использованием сложных современных техник. В результате получилась уникальная запись на стыке американского минимализма, электроники и современной камерной музыки. Теплый, полнокровный звук виолончели Питера вступает здесь в конфликт с колючими электронными ритмическими текстурами.

Другой яркой работой Питера стал альбом, в котором он переосмысливает сюиты для виолончели Баха, написанные в XVII веке. Диск вошел в серию Recomposed немецкого лейбла Deutsche Grammophon. Грегсон собрал ансамбль из пяти виолончелистов и укутал сюиты, которые играл с детства, в простыню из мягких электронных звуков. Как он сам отмечает, слушать его версию произведений Баха — все равно что смотреть на них через другой объектив. В 2018 году композитор стал одним из составителей плейлистов Apple Music с классической симфонической музыкой, а также одним из трех музыкантов, которым было доверено курировать музыкальные каналы, посвященные Моцарту, Бетховену и Баху. Не обходит стороной Питер и поп-музыку. Так, Грегсон записал струнные аранжировки для Rag’n’Bone Man и группы Public Service Broadcasting, а также дирижировал струнными и играл соло на виолончели в покорившем чарты альбоме Эда Ширана «÷».