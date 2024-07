Электроакустические эксперименты артистов современной немецкой сцены последние годы привлекают внимание не только искушенных меломанов, но и опытнейших критиков. В том, как расширяют спектр возможностей пианино музыканты вроде дуэта Grandbrothers, обозреватели Wire и Gramophone находят «свежее дыхание» постклассики. На первый взгляд в музыке Эрола Сарпа и Лукаса Вогеля нет ничего особенно примечательного: красивый и отрешенный эмбиент, мерцающие клавишные мелодии, похрустывающие шорохи глитча и IDM. Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую…

Идея Grandbrothers возникла на институтской скамье. Для экзамена по музыкальной информатике Лукасу и Эролу нужно было придумать собственный проект и представить его на отчетном концерте. Дипломная работа настолько впечатлила слушателей, что после выпускного друзья решили во что бы то ни стало ее развивать. В 2013 году их трек Ezra Was Right благодаря поддержке радиоведущего BBC Radio 6 Джайлса Питерсона стал крупным хитом, и ремиксы на него разошлись по сумкам уважаемых диджеев типа Грэга Уилсона и JD Twitch. В 2015-м артисты выпустили студийный дебют Dilation, успех которого многократно превзошли последующими альбомами Open (2017) и All The Unknown (2021). В 2019 году Grandbrothers впервые приобщились к миру кинематографа, став авторами саундтрека к драмеди «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли. А еще через год написали музыку к немецкой комедии «Моя чудесная Ванда».

Абсолютно все звуки дуэт извлекает из препарированного пианино, начиненного звукоснимателями, прищепками, зажимами, фильтрами и эффектами. «Часть нашей концепции – взять запылившийся инструмент и придать ему новый контекст, притащить в клуб и заставить людей танцевать», - поясняет Лукас Вогель. Grandbrothers сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. В этом своем стремлении музыканты следуют теориям культового американского композитора Стивена Райха. По части звучания Grandbrothers часто оглядываются в сторону знаковых совместных альбомов Рюити Сакамото и проекта Карстена Николаи Alva Noto. А в их аскетичных мелодиях можно услышать и отсылки к произведениям Эрика Сати.