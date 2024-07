Лауреат премий «Грэмми» и «Оскар» Людвиг Йоранссон родился в провинциальном шведском городе и уже с детства фанатично относился к занятиям музыкой. В девятилетнем возрасте он увлекся группой Metallica и в попытках овладеть игрой на гитаре не хуже Кирка Хэммета ежедневно проводил за инструментом по десять часов. После двух лет упорных занятий Людвиг решил не только играть, но и сочинять музыку. В 17 лет он написал симфоническую пьесу, которую исполнил местный оркестр, а в 21 создал коммерчески успешный джазовый квинтет Fabulous Five.

Джаз всецело поглотил молодого композитора в период обучения в Королевской высшей музыкальной школе в Стокгольме. А после ее окончания на место таких кумиров Йоранссона, как Джордж Бенсон и Уэс Монтгомери, пришли новые – Джон Уильямс и Дэнни Элфман. Интерес к музыке для кино стал для него отправной точкой на пути к большому успеху. Оттачивать мастерство в новом направлении Людвиг начал на шведском телевидении. Он занимался звуковым оформлением заставок MTV и писал музыку для рекламных роликов. Но этой практики Йоранссону было недостаточно, и вскоре юноша переехал в Лос-Анджелес, чтобы изучать композицию музыки к фильмам в Университете Южной Калифорнии.

Именно в этом университете произошло его знакомство с режиссером Райаном Куглером. Спустя десять лет, в 2019 году, творческий союз Йоранссона и Куглера принес статуэтки «Оскар» и «Грэмми» за лучшую музыку к фильму «Черная пантера», а до этого состоялось их не менее интересное сотрудничество в фильмах «Станция "Фруутвейл"» и «Крид». В конце того же года компания Disney+ выпустила снятый по мотивам космической саги «Звездные войны» сериал «Мандалорец», увлекательный сюжет которого подкреплен фирменным сочетанием этнических инструментов с мощью оркестровой музыкой композитора. В 2020 году на большие экраны выйдет экшн-триллер «Довод» о путешествии во времени режиссера Кристофера Нолана, звуковая дорожка к которому также принадлежит авторству Людвига.

Параллельно с работой над саундтреками Людвиг Йоранссон занимается продюсированием поп-музыки. В 2008 году, ассистируя композитору Теодору Шапиро, он познакомился с Дональдом Гловером (Childish Gambino). Как и в случае с Райаном Куглером, это знакомство спустя десять лет привело к триумфу: совместный трек Йоранссона и Гловера This Is America получил четыре «Грэмми», две из которых достались шведу. Кроме того, он довел до совершенства звучание нескольких работ американской рок-группы HAIM, рэперов Chance the Rapper и Pell, певца Мозеса Самни.