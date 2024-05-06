Филип Гласс — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже"" и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах.

Свою карьеру Филип Гласс начал в 60-е годы в Париже, где ему посчастливилось встретить двух наставников — педагога, дирижера Надю Буланже и выдающегося индийского музыканта Рави Шанкара, важнейших людей в жизни композитора. Позже он переехал в Нью-Йорк, где был невероятно успешен и востребован в богемных кругах. В 80-х Гласс вышел на мировой уровень: написал несколько своих лучших альбомов и создал звуковое сопровождение к открытию Олимпийских игр.

В следующем десятилетии композитор стал получать все больше предложений из Голливуда и в последующие годы записал ряд саундтреков, изменивших сам подход к сочинению музыки для кино. «Шоу Трумана», «Часы», «Дневник» — вот лишь неполный список знаковых работ Гласса для Фабрики грез. К ним стоит добавить многолетнее сотрудничество музыканта с российским режиссером Андреем Звягинцевым. Американец написал музыку для его картин «Елена» и «Левиафан». Наконец, Филип Гласс разработал собственную музыкальную теорию, которую сегодня наследуют многие молодые композиторы — «музыка с повторяющейся структурой». В 2007 году вышел документальный фильм «Гласс: портрет Филипа в двенадцати частях», рассказывающий историю жизни и творчества великого музыканта.