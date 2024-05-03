Майкл Джаккино — американский композитор с итальянскими корнями, обладатель премий «Оскар» и «Эмми», трехкратный лауреат «Грэмми». Его профиль — музыка для кино, сериалов и компьютерных игр. Авторским стилем Майкла можно назвать частые акценты на скрипках, флейтах и пикколо.

Впервые он обратил на себя внимание благодаря саундтреку к игре «Затерянный мир: парк Юрского периода». Джаккино был первым, кто записал музыку для игры на PlayStation с помощью симфонического оркестра. Продолжая работать в гейм-индустрии, он собрал массу наград за саунд-дизайн к сериям игр Medal of Honor и Call of Duty. После Майкл получил предложение написать саундтрек к сериалу «Шпионка». Он согласился и сделал запись, которая заметно отличалась от его предыдущих творений сочетанием симфонического и электронного звучания. Продюсер проекта остался доволен и доверил Джаккино работу над сериалом «Потерянный». Американец и здесь продолжил эксперименты. К примеру, для партии ударных он использовал запасные части фюзеляжа самолета.

Вскоре Майкл добрался и до полного метра — студия Pixar поручила ему написать саундтрек к мультфильму «Суперсемейка». И снова Джаккино открыл новые грани своего таланта. За оптимистичный оркестровый джаз с обилием духовых для «Суперсемейки» он был номинирован на «Грэмми» в двух категориях. После такого успеха сотрудничество композитора со студией Pixar продлилось на долгие годы вперед. Он написал звуковые дорожки почти ко всем их мультфильмам. Музыка для «Рататуя» принесла ему первую номинацию на «Оскар», а первая награда от Академии досталась Майклу за саундтрек к мультфильму «Вверх». Вспоминая музыку 40-х годов, он использовал технику приглушения труб, которая активно применялась в те годы, тем самым получив теплый ностальгический звук. Кроме того, в списке работ композитора значатся такие голливудские блокбастеры как «Джон Картер», «Доктор Стрэндж», «Миссия невыполнима» и «Планета обезьян». В 2009 году он удостоился чести стать дирижером оркестра на 81-й премии «Оскар».