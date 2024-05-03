Немецкий композитор и саунд-продюсер Нильс Фрам всячески уклоняется от навязанных ярлыков по отношению к своей музыке, являясь при этом характерным представителем электронной волны неоклассики. Многочисленные поклонники и пресса не первый год вводят его в ранг «живой иконы» жанра. Фрам действительно популярен и обожаем молодой аудиторией. Сам музыкант оценивает себя куда скромнее и шумиху вокруг своей персоны объясняет просто: сегодня тишина более радикальна, чем шум.

В эпоху громкой и нединамичной музыки берлинский музыкант предлагает аудитории нечто полностью противоположное. В его камерных шоу важна каждая деталь — стук и шорох, а нерв при исполнении композиций порой натянут до предела. Нильс Фрам не только изобретательный композитор, но и техничный исполнитель. На концертах он ловко управляется с грудой клавишных инструментов и синтезаторов, с драм-машинами и семплерами. В центре его музыки всегда находится пианино, однако выбор инструмента не делает музыканта автоматически неоклассиком. Нильс называет классику родным домом, а электронную музыку и джаз — местом своего обитания.

Первые работы Фрама датированы 2009-м. С тех пор Нильс выпускает по несколько релизов в год, активно сотрудничает с электронными продюсерами, пишет музыку для кино. Над саундтреком к фильму «Эллис» Нильс работал совместно с Woodkid, но это далеко не все его знаковые коллаборации: Oliveray с американским композитором Питером Бродериком, супергруппа Nonkeen с Фредериком Гмейнером и Сеппом Сингвальдом, релиз Stare и серия импровизаций под общим названием Trance Frendz с Оулавюром Арналдсом — лишь некоторые из них. Особняком здесь стоит подборка немца для серии компиляций Late Night Tales, которая дает полное представление об источниках вдохновения и влияниях одного из самых ярких композиторов современной сцены.