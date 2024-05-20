Шапелье Фоу

Chapelier Fou — проект французского музыканта и мультиинструменталиста Луи Варински. В его дискографии более десятка альбомов и миньонов. Помимо них Луи написал множество саундтреков к рекламным роликам и фильмам. Примечательно, что название Chapelier Fou переводится с французского как Безумный Шляпник. Вырезая фразы этого персонажа Льюиса Кэрролла из кассет с «Алисой в стране чудес», Луи впервые пробудил в себе интерес к работе со звуком. Возможно, поэтому его музыка и сейчас погружает в атмосферу психоделической сказки, где все происходит само собой и правит бал интуиция, а не логика.

Эксперименты с семплированием Варински позже продолжил с классической музыкой и джазовыми винилами. Несмотря на то, что свои первые композиции он написал еще в 1999 году, его первый официальный релиз датируется 2009-м. Это был мини-альбом из шести треков Darling, Darling, Darling. Мастерски обращаясь с синтезаторами и секвенсорами, француз владеет также массой самых разных инструментов, среди которых как гитара, скрипка, мандолина, бузуки и знаменитый орган фирмы Farfisa. Chapelier Fou смешивает акустическое и электронное звучание, семплируя живые инструменты на своих лайвах. В начале карьеры Луи выступал в одиночку, постепенно увеличивая количество музыкантов на сцене. Сегодня он дает концерты в сопровождении клавесина, саксофона, альта, кларнета и виолончели, выступая в роли демиурга этой звуковой вселенной.

Со своим уникальным шоу он колесит по всему миру, а также часто устраивает перфомансы в стенах выставочных центров и музеев современного искусства. В 2011 году он дал серию концептуальных концертов в филиале Центра Жоржа Помпиду в Меце и был включен в программу выставки Google Digital Revolution в лондонском Барбикан-центре вместе с такими артистами как Bjork, Will I Am и Amon Tobin. Музыка Варински изысканна и изобретательна, а аранжировки полны нюансов. Остроумные технические уловки в ней соседствуют с небесной красоты гармониями в духе композитора Рене Обри. Один из последних его альбомов Muance, к записи которого он привлек гуру мастеринга Антуана Шабера, вобрал в себя лучшие наработки и приемы музыканта.