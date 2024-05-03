С детства Дэнни Элфмана увлекали музыка и кино. Вернее, музыка в кино. Поэтому все свободное время юный юноша проводил в кинотеатре в районе Лос-Анджелеса Болдуэн Хилз. В семнадцатилетнем возрасте Дэнни покинул родной город и переехал в Париж, где проживал его старший брат Ричард — актер, режиссер и сценарист.

Во французской столице Элфманы создали перформанс-группу Mystic Knights of the Oingo Boingo. Когда управление коллективом попало в руки Дэнни, группа не только сократила свое название до Oingo Boingo, но и превратилась из экспериментального арт-объединения в музыкальный коллектив, играющий нью-вейв. Благодаря этой строчке в биографии начинающего музыканта и композитора, состоялось знакомство Дэнни Элфмана с Тимом Бертоном, который был поклонником группы. Именно для дебюта Тима Бертона в большом кино, фильма «Большое приключение Пи-Ви», Элфман написал свой первый саундтрек, который дал старт его карьере в мире кинематографа. Композитор и режиссер добились такого взаимопонимания, что первая совместная работа положила начало истории их многолетнего сотрудничества. Дэнни Элфман — автор музыки почти ко всем фильмам Тима Бертона.

Но его дискография не ограничивается работами для прославленного режиссера. В списке созданных Элфманом саундтреков также значатся «Дик Трейси», «Люди в черном», «Человек-паук», «Чикаго», «Дети шпионов», «Далласский клуб покупателей», а также музыка к сериалу «Отчаянные домохозяйки» и мультсериалу «Симпсоны». В отличие от большинства коллег Элфман не имеет академического композиторского образования, но его бэкграунд, в котором присутствовали гаражный рок, электроника и этническая африканская музыка (ее изучением он занимался в молодости во время путешествия по северу Африки), помог сформировать уникальный музыкальный почерк. Элфман — обладатель наград «Эмми», «Грэмми», шестикратный лауреат премии «Сатурн». Также композитор неоднократно номинировался на BAFTA, «Золотой Глобус» и «Оскар».