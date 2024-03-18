Eivør

Певица с Фарерских островов, соавтор музыки к сериалу «Последнее королевство» и видеоигре God Of War

биография

Биография композитора Eivør

СтранаФарерские острова
Дата рождения:21.07.1983

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство». Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов», видеоигре God Of War.

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