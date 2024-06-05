Людовико Эйнауди - итальянский композитор и пианист, родился 23 ноября 1955 года в Турине, Италия. Его музыка объединяет классику, современные мелодии и минимализм, придавая ей уникальный характер. Эйнауди выпустил множество альбомов и написал музыку для фильмов, театра и танца, завоевав мировую известность своим талантом и вдохновляя слушателей по всему миру.

Людовико Эйнауди вне всяких сомнений – один из самых видных представителей неоклассики. Но успех и признание дались ему не просто. С детства над итальянцем довлел вес достижений членов его семьи. Мать Людовико играла на фортепиано. Дед по линии матери был композитором и дирижером итальянских опер. Отец – известный книжный издатель. Дед по линии отца – Луиджи Эйнауди – первый президент послевоенной Италии.

Людовико долго шел к полноценному дебюту. Он четко понимал: права на ошибку у него нет. Миланская консерватория, частные уроки у Лучано Берио. Обучение итальянец закончил в 31 год, а после еще десять лет искал собственное уникальное звучание. Он не хотел быть «одним из» и не желал становиться «вторым после», как это часто бывает с современными композиторами. И надо признать, своей цели-таки добился. «Классик эпохи YouTube», – в шутку говорят о нем критики. Но Эйнауди не обижается. Привлекательность своей музыки он находит не в мелодичности и простоте, а в стремлении быть современником для своего слушателя.

Людовико видит себя в роли проводника в мир классической музыки для широкой аудитории. Его альбом “Elements” (2015) стал немыслимо успешным в коммерческом плане – это единственная классическая запись за последние 20 лет, которая попала в британский альбомный чарт. Широкую узнаваемость Эйнауди принесли его саундтреки. Во многом благодаря его жизнеутверждающим мелодиям французская комедия “1+1” тронула миллионы людей во всем мире. Всемирно известному итальянскому композитору, пианисту принадлежит авторство 20 с лишним номерных альбомов, а также саундтреки к фильмам «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана.