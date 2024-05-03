Всего два номерных альбома и большой мировой успех. Молодой итальянский композитор Лука Д’Альберто с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения Луки звучат не по годам зрело и совершенно.

Юный талант из маленького городка Терамо учился у Симоне Бракони, первой скрипки Миланской консерватории. В 2017 году Лука представил дебютный альбом ENDLESS, а годом позже — его продолжение EXILE, после чего композитора окрестили новой звездой и главной надеждой неоклассики. Итальянец имеет собственный взгляд на то, как должна звучать эта музыка в XXI веке. Он противник «лобового» использования электроники — сочетания акустических и синтезаторных пассажей. Лука говорит, что рад стремительному технологическому процессу, но в возможностях современного софта и электронных девайсов он видит скорее шанс на усиление качества звука акустических инструментов. Д'Альберто считает сугубо электронных артистов рабами технологий и предпочитает управлять аналоговыми инструментами, а не ретранслировать их исходные возможности, как часто делают в эмбиенте или техно.

В то же время Лука глубоко увлечен физикой звука. Познав границы возможностей фортепиано, он двинулся дальше. На обоих альбомах итальянца можно услышать множество экзотических инструментов, которые поражают необычной, объемной текстурой звука. Восточные барабаны, гонги, тибетские кварцевые колокола. Лука путешествует по миру и всегда ищет новые интересные народные инструменты. Зрелый, основательный творческий подход композитора оценили многие старшие коллеги по цеху. Молодого итальянца привлекают к проектам в разных сферах искусства легендарные люди — режиссер и постановщик Питер Гринуэй, итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, мультимедийный артист Сэския Боддек и команда центра Пины Бауш в Германии. С 2018 года он регулярно пишет музыку для фильмов итальянского режиссера Костанца Кватриглио. Вместе с тем, Лука Д'Альберто успешен и в коммерческих проектах. Он сотрудничал с Apple и делал музыкальное оформление для Уимблдонского турнира по теннису.