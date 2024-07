За свои романтические, деликатные мелодии Брайан Крейн получил негласное прозвище «поэта фортепиано». Композитор с настоящей голливудской улыбкой находит вдохновение в природе и путешествиях, языком нот стремится оставить в памяти уют и красоту мест, в которых он бывает. Его мечтательная музыка доступна широкому кругу слушателей, а вложенные в нее эмоции настолько сильны и искренни, что им беспрекословно веришь.

В детстве Брайан часто насвистывал собственные мелодии, но к музыке его не тянуло: подаренный родителями игрушечный рояль пылился без дела в углу, а сам мальчик грезил карьерой профессионального бейсболиста. Интерес к музыке у будущего композитора проснулся в возрасте 15 лет, а четыре года спустя он собрал домашнюю студию для создания музыкального сопровождения к детским фильмам и начал самостоятельно обучаться игре на фортепиано.

Именно в этот период родители Брайана помогли ему издать сборник собственных фортепианных произведений. Крейн никогда серьезно не задумывался о записи, но после того как первый альбом был хорошо принят публикой, юноша стал уделять все свободное время созданию собственных работ. Сегодня Брайан шутит, что несостоявшаяся карьера бейсболиста — лучшее, что с ним когда-либо случилось.

Студийный дебют Крейна «A Light in the Trees» увидел свет в 1996 году. С тех пор композитор выпустил более 20 альбомов. В первых релизах Брайан часто прибегал к синтезаторным аранжировкам. В середине нулевых собрал собственный струнный ансамбль и затем расширил свои возможности благодаря сотрудничеству с Чешским камерным филармоническим оркестром под управлением Петра Вронского, стал больше писать для живых инструментов: виолончели, скрипки, аккордеона. В «Piano and Light» (2011) и «Piano Opus» (2016) Брайан уже смело экспериментировал со сложными музыкальными размерами и минималистскими концепциями.

Дуэтные альбомы для фортепиано с виолончелью (2006) и скрипкой (2015) вдохновили тысячи последователей Крейна по всему миру на исполнение собственных вариаций произведений композитора. Невероятно востребован Брайан Крейн оказался и в индустрии кино — многие из его работ звучат в художественных фильмах, рекламе и на телевидении. Особое место в карьерном взлете композитора занимает Азия. В начале 2010-х южнокорейские продюсеры выбрали в качестве саундтрека к своей драме фортепианную пьесу «Butterfly Waltz», что принесло композитору бешеную популярность в регионе — Брайан был удостоен звания почетного посла культуры уезда Йонволь, одного из мест проведения будущих Зимних Олимпийских игр.